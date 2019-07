Mercato : 20 ME et pas un sou de moins, l'OL et Monaco débarquent

Dans : Mercato, LOSC, SCO, OL, Monaco.

Après avoir frappé très fort dans les premiers jours du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais avance désormais masqué.

Le club rhodanien peut choisir ses cibles sans pression, et est en position de force car sans besoin urgent de recruter. Cela ne l’empêche pas de se positionner sur certains profils, notamment dans le domaine offensif en cas de départ de Nabil Fékir. C’est pourquoi Ouest-France annonce que le SCO se fait attaquer pour son international espoir Jeff-Reine Adelaïde. Notamment par Lille, qui devient très actif et a effectué une offre à hauteur de 15 ME, sans réponse positive. Même chose pour le FC Porto, qui était un peu au-dessus du LOSC.

Saïd Chabane, président du SCO, en demande ainsi 20 ME. Une somme qui ne ferait pas peur à deux gros bras de la Ligue 1 selon le média du grand Ouest. Lyon, en cas de vente de Fékir, et l’AS Monaco, qui entre dans une phase très active, entrent ainsi dans la danse pour l’ancien joueur d’Arsenal, qui sort d’une belle saison à Angers, et se voit bien relever un nouveau défi cet été. Chez un club du haut du pavé ou pas, en tout cas, le prix est connu puisque le président du SCO a annoncé vouloir être inflexible sur les 20 ME demandés pour libérer Jeff-Reine Adelaïde.