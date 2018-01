Mercato : 135 ME cash, l'énorme offre du Real Madrid pour ce joueur

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Désireux de quitter Chelsea pour pourquoi pas rejoindre le Real Madrid, Eden Hazard vient de recevoir une bonne nouvelle puisque le club espagnol envisage de passer à l'action durant le mercato.

« Eden a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l'intérêt du Real, où il se verrait bien. Mais, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun contact ». Le week-end dernier, dans le quotidien Le Soir, Thierry Hazard, le père d'Eden, ouvrait clairement la porte à un départ au Real. Prise comme un début de trahison, cette déclaration a rendu fou Antonio Conte, qui a donc sanctionné son joueur en le mettant sur le banc lors de la victoire contre Stoke samedi (5-0). Encore sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2020, l'international belge refuse de prolonger chez les Blues, où un salaire mensuel record de 1,3 ME lui a pourtant été proposé.

À Londres depuis 2012 et son départ de Lille, Hazard a donc des envies d'ailleurs, et vise donc clairement un départ au Real, où il pourrait réaliser son rêve d'évoluer sous les ordres de son idole Zidane. Et selon The Sun, les deux parties vont bientôt se rapprocher puisque le Real préparerait une offre de 135 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 26 ans. Une somme qui pourrait bien convenir à tout le monde, sachant que Chelsea ne pourra pas retenir sa star très longtemps si la situation reste ainsi...