Mercato : 100 ME pour Camavinga, le Real et le PSG sont prévenus !

Dans : Mercato.

Le Stade Rennais ne se fera pas avoir deux fois. La dernière fois qu’un énorme joyau a fait ses preuves avec le club breton, la vente n’avait pas été à la hauteur des espérances.

Ousmane Dembélé avait en effet rejoint le Borussia Dortmund pour 15 ME seulement. Deux ans plus tard, il avait signé au FC Barcelone pour 105 ME, même si le club breton a récupéré près de 20 ME grâce à des clauses fixées par les dirigeants de l’époque. Cette saison, c’est Eduardo Camavinga qui brille à seulement 17 ans, et outre ses performances exceptionnelles à la récupération et la distribution, le jeune international français sait aussi se montrer inspiré dans les grands matchs, à l’image de sa passe décisive contre le PSG ou de son but contre Lyon dimanche dernier.

De quoi éveiller l’appétit du Real Madrid selon L’Equipe de ce mardi, pour qui la cote du milieu de terrain est en train d’exploser. Un transfert n’est pas envisagé par le Stade Rennais l’été prochain, le but étant encore de conserver celui qui vient d’avoir la nationalité française. Mais dans les couloirs rennais, on avoue qu’il sera impossible de dire non à une offre à neuf chiffres, soit 100 ME minimum ! De quoi écarter de nombreux concurrents, et annoncer d’ores et déjà une concurrence folle entre le Real Madrid donc, le Bayern Munich, le FC Barcelone, Manchester City et le PSG, qui espère ne pas manquer une pépite de la Ligue 1.