Même pour 100 000 euros, le Real n’a jamais voulu de Pogba

Décevant depuis quelques rencontres avec Manchester United, Paul Pogba n’est plus un titulaire indiscutable aux yeux de José Mourinho. Suffisant pour alerter certains médias.

Apparemment, la relation entre le milieu de terrain et son coach serait tendue selon L’Equipe. Et de l’autre côté de la Manche, The Sun va encore plus loin en évoquant l’intérêt du Real Madrid pour le Français. Un scénario rapidement démenti par le manager mancunien. Avant la confirmation du journaliste de Sky Sports Guillem Balague, persuadé que le club madrilène ne s’intéresse pas à Pogba.

« Quand les choses ne sont pas parfaites avec une grande star, des histoires sortent dans les médias, c'est normal, a réagi l’Espagnol. Concernant Pogba, une information de L'Equipe insinuait qu'il réclamait une position différente sur le terrain pour améliorer ses performances. Quand ce genre d'infos sortent, ne soyez pas surpris de voir des rumeurs au sujet du Real Madrid. Mais ils n'auront pas l'argent pour financer un tel transfert après l'achat de leur principale cible l'été prochain. Et plus important, le président Florentino Pérez ne le considère pas comme une cible. »

La réserve du Real a recalé Pogba

« Hazard, Courtois ou De Gea sont les grands noms que le Real veut en ce moment. D'autres joueurs pourraient apparaître selon leurs performances en fin de saison ou à la Coupe du monde. C'est comme ça que le Real fonctionne, a rappelé notre confrère. Je vais vous raconter une histoire sur Pogba et le Real. Quand il a décidé de quitter MU, il avait été offert au Real Castilla pour 100 000 euros. Mais le coach de l'époque avait dit à Pérez : "Amenez le moi quand il coûtera 100 M€." Maintenant, Pogba en vaut plus mais ce n'est pas le joueur qu'ils veulent pour la saison prochaine. » A priori, le Real devrait plutôt renforcer son attaque.