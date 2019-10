Madrid : Neymar et Pogba n'ont pas signé, hip hip hourra

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen, PSG, Premier League.

Neymar et Paul Pogba étaient attendus au Real Madrid lors du mercato, ils n'ont pas signé, mais les Merengue ne le regrettent pas.

Certes, la troupe de Zinedine Zidane n’a perdu que deux matchs, contre le PSG en C1 (0-3) et à Majorque en Liga (0-1), mais la puissance dégagée par le Real n’est pas aussi impressionnante qu'auparavant. Pourtant, le technicien français a plus ou moins eu tout ce qu’il voulait durant le dernier mercato estival, avec 300 millions d’euros de dépenses pour Hazard, Jovic, Militão, Mendy ou Rodrygo. Florentino Pérez a seulement mis son veto dans les dossiers Neymar et Paul Pogba. Si Eriksen et Van de Beek étaient aussi proches du Real, le Brésilien et le Français étaient dans les petits papiers de Madrid. Sans aboutissement final. Et à l’heure actuelle, la Maison Blanche ne regrette pas ce non-recrutement, qui aurait coûté plus de 200 ME.

C’est en tout cas ce que relate Marca. Pour le quotidien espagnol, « la situation n'est pas frustrante » et le Real n’éprouve aucune « nostalgie » avec Neymar ou Pogba. Il faut dire que l’attaquant et le milieu ne réalisent pas vraiment un bon départ. Décisif dès son retour, le Ney est actuellement à l'infirmerie jusqu’à la mi-novembre à cause d’une blessure à la cuisse gauche. Concernant le champion du monde, il piétine sous les ordres d’Ole Gunnar Solskajer, avec qui il n’a joué que 540 minutes sans marquer. Malgré tout, le journal madrilène n'exclut pas un retour à la charge pour Neymar et Pogba lors des prochains marchés des transferts.