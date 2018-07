Le Barça profite du duel Real-PSG pour foncer sur Hazard

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Après l’échec de la piste Antoine Griezmann, le FC Barcelone s’est trouvé une nouvelle cible pour son mercato estival.

Désormais, la priorité du champion d’Espagne se nomme Eden Hazard ! Le club catalan aurait déjà contacté son entourage la semaine dernière, révèle Sport. Et l’ailier de Chelsea aurait clairement ouvert la porte. En effet, l’international belge, demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, souhaite quitter les Blues cet été, si possible pour atterrir en Liga. Le Barça correspond à ses critères et possède les moyens financiers pour conclure une telle opération. Mais le dossier ne sera pas simple. Non pas en raison des prétentions salariales de l’ancien Lillois.

Le problème vient plutôt de Chelsea qui refuse de négocier. Il faudra pourtant agir vite pour le Barça, qui sait que le Real Madrid va frapper fort après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Pour le moment, le vainqueur de la Ligue des Champions est focalisé sur les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé. Mais lorsque le président Florentino Pérez aura compris le message de son homologue Nasser Al-Khelaïfi, le Real risque de se rabattre sur Hazard, qui n’a jamais caché son attirance pour la Maison Blanche...