Le Barça en galère, David Luiz a sauté sur l’occasion

Barré par la concurrence, Javier Mascherano va quitter le FC Barcelone cet hiver. L’Argentin devrait s’envoler pour la Chine lorsque Samuel Umtiti reviendra de blessure.

En attendant, le club catalan doit vite trouver un défenseur central pour compenser ce départ imminent. La situation est effectivement urgente sachant que Gerard Piqué et Thomas Vermaelen sont les seules autres alternatives. Autant dire que le Barça doit être harcelé par des agents à la recherche d’un point de chute pour leurs clients. C’est notamment le cas du représentant de David Luiz (30 ans) qui, selon Catalunya Radio, a offert les services de son joueur au vice-champion d’Espagne. Une candidature immédiatement refusée !

En cause, le salaire du défenseur de Chelsea et le montant de son éventuel transfert qui feraient grimper la note, alors que le Barça va miser une fortune pour Philippe Coutinho. Après avoir écarté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, le FCB devrait plutôt s’orienter vers le Colombien Yerry Mina (23 ans, Palmeiras), plus prometteur et moins cher. De son côté, David Luiz, désormais remplaçant chez les Blues, pourra toujours se consoler avec l’intérêt de Newcastle relayé par le Daily Mail.