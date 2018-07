L’Italie en feu, Cristiano Ronaldo annoncé samedi à Turin !

Dans : Mercato, Foot Europeen, Liga, Serie A.

A l’image de ce qu’il s’était passé pour le transfert de Neymar de Barcelone au PSG, la rumeur enfle très vite au sujet de l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Libéré à coût abordable par le Real Madrid, la superstar du Portugal a choisi sa destination et il s’agit du champion d’Italie, annonce le journal lusitanien Record. De son côté, Sport Mediaset va encore plus loin et affirme que le quintuple Ballon d’Or pourrait atterrir samedi à Turin. Un accord qui semble tout de même très prématuré, même si la formation transalpine ne souhaite pas manquer l’occasion de recruter un ténor mondial pour une somme comprise entre 100 et 120 ME, soit très loin de sa clause libératoire initiale d’un milliard d’euros. Au niveau du salaire, tout serait déjà cadré avec une fiche de paye à 30 ME par an, et un contrat portant sur quatre saisons.

De son côté, Marca confirme que la Juventus est prête à bondir au feu vert de Jorge Mendes, qui a demandé au Real Madrid d’être prêt à recevoir une offre à hauteur de sa clause libératoire revue à la baisse. Actuellement en vacances, Cristiano Ronaldo a de son côté missionné une agence spécialisée pour lui trouver une demeure digne de son statut dans les environs de Turin, et ce depuis déjà deux semaines affirme le journal espagnol. Autant dire que le puzzle se met en place pour ce qui serait un transfert incroyable, au niveau de la répartition des cartes en Europe mais aussi par sa finalisation d'une rapidité foudroyante.