L'ASSE a totalement craqué, mais Khazri va signer

Dans : Mercato, Rennes, Ligue 1.

Par le passé, Saint-Etienne s’est souvent vu reprocher de ne pas pouvoir lutter avec les autres clubs sur le marché des transferts, en raison de sa grille salariale trop austère.

Celle-ci a explosé en vol lors de ces dernières saisons, et le dossier Wahbi Khazri le prouve en grand format. Pour convaincre Sunderland mais surtout le joueur, le club du Forez a fait des efforts financiers jamais effectués jusqu’à présent. Le Tunisien, qui a passé sa visite médicale et devrait bientôt s’engager chez les Verts, a fait l’objet d’une surenchère musclée entre Rennes et Saint-Etienne.

Selon Ouest-France, le club breton a fait deux propositions, dont la dernière se montait à un salaire de 200.000 euros brut mensuels sur quatre ans. De son côté, Saint-Etienne lui a promis un contrat de seulement trois ans, mais un salaire, incluant une prime à la signature lissée, qui se monte au total à 350.000 euros bruts mensuels. De quoi combler l’absence de Coupe d’Europe, et faire du Tunisien le joueur le mieux payé de l’effectif stéphanois. Ajoutez à cela un transfert de 7 ME, avec 3 ME de bonus éventuels, et la recrue phare de l’été des Verts est toute trouvée.