Juve : Pourquoi la Juventus et pas le PSG ? De Ligt donne ses arguments

Dans : Mercato, Serie A, PSG.

C’est désormais officiel, Matthijs de Ligt portera le maillot de la Juventus Turin à partir de la saison prochaine.

Ce n’était pourtant pas la tendance quelques semaines auparavant, lorsque le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone étaient annoncés à la lutte pour sa signature. Finalement, aucune des deux formations n’a su convaincre le défenseur central de 19 ans. Bien sûr, le salaire proposé a probablement fait la différence. Mais d’autres arguments ont également compté selon le néo-Turinois.

« J'aime la manière de défendre des Italiens, j'ai aussi basé mon choix là-dessus, a expliqué l’international néerlandais à Ajax TV. Beaucoup de mes modèles sont Italiens : Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, Scirea. Et je pourrais continuer. Quand je parle de défenseurs, ce sont les noms auxquels je pense. » Arrivé en provenance d’Amsterdam, De Ligt a aussi apprécié le discours des Bianconeri.

Comment la Juve a pris l’avantage

« Cela a été un choix difficile, j'avais plusieurs options, mais il faut toujours regarder ce qu'il y a de mieux. Divers paramètres ont influencé mon choix. Pour moi, il est important de connaître mon temps de jeu et de savoir à quel point le club croit en moi, a-t-il poursuivi. La Juventus m'a montré qu'elle était très intéressée. Ils ont vu un avenir pour moi et des points à améliorer dans certains aspects de mon jeu. » A croire que Paris et Barcelone n'en ont pas fait autant.