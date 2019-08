Juve : Indispensable pour Cristiano Ronaldo, Matuidi reste menacé

Dans : Mercato, Serie A.

Dès la nomination de Maurizio Sarri, les rumeurs ont commencé à apparaître sur l’avenir de Blaise Matuidi.

On le sait, l’ancien manager de Chelsea privilégie les profils plus techniques dans l’entrejeu. Pas vraiment une bonne nouvelle pour le Français surtout connu pour sa capacité à répéter les efforts. Les bruits de couloir n’ont donc jamais cessé pendant l’été, d’autant que les Bianconeri possèdent un effectif trop riche. En effet, un milieu devra être sacrifié pour la liste des joueurs qui disputeront la Ligue des Champions. Et selon La Gazzetta dello Sport, Matuidi est clairement menacé, tout comme l’Allemand Emre Can.

Une situation plutôt étrange sachant que l’ex-Parisien a disputé l’intégralité du premier match de championnat remporté à Parme (1-0) le week-end dernier. Toujours d’après le quotidien transalpin, une nouvelle titularisation est envisagée lors du choc contre Naples samedi (20h45). Une manière pour la Juve de couvrir son ailier gauche Cristiano Ronaldo, dont les replis défensifs ne sont pas systématiques. Autrement dit, Matuidi pourrait être à la fois indispensable et poussé vers la sortie…