Ita : Ibrahimovic face au Vésuve, Naples entre en éruption

Dans : Mercato.

Quelques jours après avoir annoncé son départ de Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic pourrait revenir en Italie. Et cela commence à bouillir du côté de Naples !

Seulement septième de Serie A, et plongé dans une crise assez improbable suite à une mise au vert décidée par son président et contestée virilement par les joueurs, le club de Naples traverse des heures compliquées, mais tout pourrait changer si les rumeurs relayées ce samedi par Simone Rovera se concrétisent dans les prochaines semaines. En effet, le spécialiste du football italien affirme que Carlo Ancelotti, qui connaît bien Zlatan Ibrahimovic pour l’avoir eu sous ses ordres, tente actuellement de convaincre Aurelio de Laurentiis de faire l’offre financière qui va bien à Mino Raiola afin que le buteur suédois s’engage avec le Napoli.

Et cela même si la taille du chèque de Naples à Zlatan Ibrahimovic pour ce qui sera probablement son ultime gros contrat sportif ne fera pas toute la différence. « Les relations entre Carlo Ancelotti et Zlatan Ibrahimovic sont exceptionnelles. Au-delà du projet sportif, Ibra voudrait bien vivre sa dernière grosse aventure en Italie ou dans le football. Le Napoli peut lui correspondre grâce à cette passion des supporters et de la ville mais surtout Carlo Ancelotti. Le retour possible et probable d’Ibra en Italie, ce n’est pas une question d’argent mais il veut un vrai projet et de la confiance pour 6 ou 18 mois », a confié, sur RMC, un Simone Rovera pas loin d’être convaincu que la terre footballistique va trembler du côté de Naples.