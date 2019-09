Esp : Pogba à Madrid, un coup à 3 bandes d'Adidas ?

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

On s'est demandé jusqu'au dernier jour du mercato estival si Paul Pogba allait finalement partir de Manchester United pour signer moyennant 150ME au Real Madrid, où Zinedine Zidane ne masquait pas son désir de faire venir le champion du monde français. Mais ce lundi, le Sun affirme qu'Adidas s'est invité dans ce dossier et a joué les médiateurs pour que Paul Pogba reste chez les Red Devils. En effet, le joueur français a un beau contrat avec la marque aux trois bandes, tandis qu'Adidas a également un énorme deal avec Manchester United jusqu'en 2024.

Et même si la firme allemande a également un contrat avec le Real Madrid, les dirigeants d'Adidas craignent que Paul Pogba soit juste une star de plus chez les Merengue, là où il est la tête de gondole à Manchester United. Alors, après avoir discuté avec les dirigeants anglais et Mino Raiola, un accord aurait été trouvé pour que l'international tricolore reste une saison de plus en Premier League, dans l'intérêt de tout le monde avant de partir au Real Madrid avec cette fois la bénédiction de l'équipementier.