Esp : Cristiano Ronaldo furieux, le Real Madrid se moque de lui

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Même s'il a rejoint la sélection portugaise après quelques vacances supplémentaires légitimement accordées suite à sa longue saison, Cristiano Ronaldo suit de près les discussions en cours entre Jorge Mendes, son agent, et Florentino Perez, le président du Real Madrid. Et selon la célèbre émission télé espagnole El Chiringuito de Jugones, une réunion qui s'est déroulée ce mardi entre le représentant de CR7 et les dirigeants des Merengue a mal tourné.

Cristiano Ronaldo serait en effet très mécontent de ce qui lui propose le patron du Real Madrid, la star portugaise étant toujours déterminée à voir son contrat être très largement revalorisé sur le plan salarial, ce que pour l'instant Florentino Perez refuse fermement. Et cette situation énerve de plus en plus CR7 et son agent, l'énorme coup de pression mis après la finale de la Ligue des champions n'ayant visiblement servi à rien. Plus les jours passent plus la tension est grande entre le clan Cristiano Ronaldo, terriblement vexé de ne plus peser aussi lourd dans les discussions, et les dirigeants madrilènes clairement déterminés à ne rien lâcher, au point que le départ de CR7 semble toujours possible lors de ce mercato.