Emiliano Sala : La FIFA ordonne à Cardiff de verser 6ME à Nantes

Depuis la mort accidentelle d'Emiliano Sala le 21 janvier dernier dans l'accident de l'avion qui le transportait de Nantes à Cardiff, deux jours après l'officialisation de son transfert vers le club gallois alors en Premier League, les deux formations s'opposaient concernant la validité de l'opération. Sans aucun état d'âme, les dirigeants de Cardiff contestaient que le transfert soit officiel, alors qu'ils l'avaient annoncé sur leur site officiel, en affirmant que tous les documents n'étaient pas paraphés. Du côté de Nantes, on était évidemment décidé à toucher la somme dûe. N'ayant pas trouvé de terrain d'entente, Cardiff et Nantes sont donc allés devant la FIFA, qui a tenté, en vain, une conciliation. Et ce lundi, l'instance mondiale du foot a donc annoncé son jugement.

« Lors de sa séance du 25 septembre 2019, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a établi que le Cardiff City FC devait payer au FC Nantes la somme de EUR 6 000 000, correspondant au premier versement dû dans le cadre de l’accord conclu entre les parties le 19 janvier 2019 pour le transfert du joueur Emiliano Sala – décédé le 21 janvier 2019 – du FC Nantes au Cardiff City FC. Dans ses délibérations, la commission a pris en considération les circonstances tragiques et singulières entourant le litige, décidant notamment de ne pas réclamer de frais de procédure aux parties. La décision a été notifiée aujourd’hui aux parties concernées. Le Cardiff City FC et le FC Nantes disposent de dix jours pour demander les motifs de la décision, laquelle pourra ensuite faire l’objet d’un appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne », précise, dans un communiqué, la FIFA.