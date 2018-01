Dortmund : Aubameyang victime d’un boycott au mercato ?

Dans : Mercato, Bundesliga.

Ecarté du groupe pour le match de vendredi, Pierre-Emerick Aubameyang voit sa situation se dégrader avec le Borussia Dortmund.

Le club de la Ruhr n’en peut plus de son comportement, entre retards et absences, et ne cesse de le sanctionner. Même s’il s’est entrainé normalement cette semaine, le Gabonais n’a pas été retenu pour le match face à Berlin car il « avait la tête ailleurs » selon son entraineur. Et cette attitude agace visiblement en Allemagne, et pas qu’à Dortmund. Ainsi, dans une sortie médiatique surprise, l’entraineur du Bayern Munich a demandé tout simplement aux clubs européens désireux de recruter l’ancien stéphanois… de ne pas le faire.

« Je pense que les footballeurs sont très privilégiés, d'autant plus si vous voyez combien de personnes doivent travailler pour leur salaire. Donc, je pense que l'éthique professionnelle et la morale appartiennent à cela. Vous devez voir ce qui se passe dans la société. Les choses qui se sont passées avec Aubameyang et Dembele, je vois ça de façon très critique. Les clubs, qui signent ces joueurs, doivent savoir, ils peuvent faire la même chose avec eux. Je refuserais de signer de tels joueurs. Le football est un sport d'équipe. Là, vous ne pouvez pas seulement être égoïste et suivre vos propres objectifs. Vous devez aussi penser aux fans. Nous devons faire attention à ce que les fans ne se détournent pas du football », a prévenu Jupp Heynckes, pour qui le comportement d’Aubameyang, comme celui de Dembélé l’été dernier, nuit à la réputation du football. Et le Bayern Munich recommande à Dortmund de le faire payer au joueur !