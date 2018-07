Cristiano Ronaldo à la Juve, Berlusconi enrage

Dans : Mercato, Serie A.

La semaine dernière, la Juventus et le Real Madrid ont officialisé le transfert de Cristiano Ronaldo vers Turin pour une somme avoisinant 115ME, bonus compris. Une bonne nouvelle pour le football italien, même si le Portugais risque de martyriser les défenses de Série A l’an prochain. Ancien président du Milan AC, Silvio Berlusconi s’est exprimé au sujet de la signature du Ballon d’Or chez le champion d’Italie. Et si ce transfert est une « bonne nouvelle » pour le football transalpin, il ne peut s’en réjouir, en tant que pro-Milan AC.

« Quelle a été ma réaction en voyant Cristiano Ronaldo signer au Milan AC ? Que c’était terrible ! Même si en vérité, son arrivée dans le championnat italienne est une bonne nouvelle pour la Juve et pour l’ensemble de la Série A. Je félicite donc la Juventus Turin, ses dirigeants, et tous ses partenaires » a confié, interrogé par Il Giornale, l’ex-président du Milan AC, qui sait à quel point la Vieille Dame sera encore plus difficile à battre avec CR7 dans ses rangs. Par conséquent, la Juventus Turin devient automatiquement un nouveau prétendant sérieux à une victoire finale en Ligue des Champions. Ce qui ne ravirait sans doute pas non plus Berlusconi…