Ang : Le message est clair, Pogba n’est plus le bienvenu à Man United

Après son penalty raté contre Wolverhampton (1-1) lundi en Premier League, Paul Pogba avait été visé par des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Peu importe le contexte du mercato, tous les membres de Manchester United ont immédiatement soutenu le milieu de terrain. Des dirigeants à ses coéquipiers, en passant par le manager Ole Gunnar Solskjaer, tout le monde a défendu le Français. Y compris les supporters qui ont su mettre leur rancune de côté l’espace de quelques jours. Car on le sait, de nombreux fans des Red Devils sont remontés contre l’ancien joueur de la Juventus Turin. En cause, sa volonté de retrouver le coach Zinédine Zidane au Real Madrid. Une envie synonyme de trahison pour les fidèles d’Old Trafford.

Alors afin que Pogba n’oublie pas la colère des supporters, l’international tricolore a reçu un message on ne peut plus clair ce mercredi matin. Sur un panneau devant le centre d’entraînement de Manchester United, les mots « POGBA OUT » ont été tagués en rouge. Autant dire que le Mancunien n’est plus le bienvenu, alors que son départ, impossible à compenser après la fin du mercato anglais, affaiblirait considérablement l’équipe de Solskjaer.