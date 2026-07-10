Terrier à l'OM, la Ligue 1 n'est pas prête

Terrier à l'OM, la Ligue 1 n'est pas prête

OM10 juil. , 20:00
parGuillaume Conte
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Martin Terrier à l'OM, c'est encore loin d'être fait mais aller chercher l'attaquant français qui ne s'impose pas en Bundesliga a tout du bon plan.
Avec des moyens limités, l’OM va devoir se montrer ingénieux pour se renforcer cet été. Pour le moment, c’est surtout l’heure de vendre et les dirigeants olympiens espèrent arriver à leurs fins dans le dossier Mason Greenwood. En attendant d’autres départs.

Il veut voir l'OM foncer sur Martin Terrier

Coté arrivée, car c’est tout de même ce qui fait quelque peu saliver les supporters, c’est le clame plat et il faudra espérer des bonnes pioches. L’idée de faire venir Martin Terrier, qui n’a pas réussi à s’imposer au Bayer Leverkusen, est dans l’air. Les agents de l’ancien attaquant de Rennes, de l’OL et de Lille ont même proposé son nom aux dirigeants de l’OM, comme une opportunité à ne pas manquer pour un joueur dont la valeur est tombée sour les 10 ME.

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Discret en Bundesliga, avec seulement six buts marqués en deux ans, Martin Terrier ferait en revanche un carton en Ligue 1. C’est l’avis tranché de Grégory Ascher sur La Chaine L’Equipe. « Je trouve que c’est une super idée. C’est un joueur qui a un talent fou. Martin Terrier, il ne faut pas oublier, à un moment donné, ça frappait à la porte de l’équipe de France. A l’OM, c’est typiquement le genre de joueur que je trouve, sous Genesio, qui connait la Ligue 1, qui a le niveau pour terrasser 16 équipes sur 18 », a assuré le présentateur de la chaine sportive.
Le Martin Terrier de Rennes avait en effet une efficacité et une confiance qui lui a permis d’empiler les buts en Ligue 1. Il reste à savoir si, deux ans plus tard et avec souvent des petits pépins physiques, l’attaquant a toujours le pouvoir de faire aussi mal. Et s’il saura également s’adapter à l’environnement marseillais, pas très clément si un joueur prend un peu de temps pour trouver ses marques.
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