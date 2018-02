Lens : Nicolas Douchez prêt à partir après sa condamnation ?

Dans : Ligue 2.

Condamné vendredi à 10.000 euros d'amende pour violences en état d'ivresse et dégradation du bien d'autrui, Nicolas Douchez pourrait bien quitter les RC Lens dans les prochains jours. En effet, selon la Voix du Nord, le gardien de but de 36 ans, qui n'a plus joué avec le club nordiste depuis son interpellation suite à ce fait-divers en octobre dernier, devrait finaliser un accord à l'amiable avec les dirigeants lensois afin de mettre dès maintenant à son engagement. Nicolas Douchez souhaite désormais rebondir ailleurs qu'au RC Lens et pourquoi pas à l'étranger pour ce qui sera probablement le dernier contrat de sa longue carrière.