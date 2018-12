L2 : Le FC Metz annonce la mise en retrait d'Antonetti

Dans : Ligue 2.

Leader incontesté de la Ligue 2, le FC Metz est très bien parti pour remonter parmi l’élite. Son entraineur Frédéric Antonetti a toutefois décidé de se mettre en retrait de ses fonctions pour les prochaines semaines, afin de rester au soutien de son épouse malade. Une décision annoncée par le club lorrain ce vendredi dans un communiqué, et qui dévoile donc la nouvelle organisation messine à partir de la reprise.

« L’entraîneur messin, dont l’épouse souffre d’un problème de santé, restera auprès d’elle durant ces prochaines semaines afin de l’aider à surmonter cette épreuve. Il reste l’entraîneur du FC Metz et sera suppléé pendant cette période par Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi. ’il sera physiquement absent la semaine, il continuera d’œuvrer à distance et de collaborer activement avec ses adjoints et avec la direction du club concernant l’organisation des entraînements, la préparation des rencontres, le recrutement et la constitution de l’effectif pro. Le président Bernard Serin et l’ensemble des dirigeants et du personnel du FC Metz tiennent à assurer Frédéric Antonetti et son épouse de leur plein soutien dans ces moments difficiles », a expliqué le FC Metz.