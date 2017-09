L2 : L’énorme imbroglio Hadzibegic, viré mais toujours là

Dans : Ligue 2.

« Je n'ai viré personne... Regardez l'entraînement ». Séance houleuse ce mardi au centre d’entrainement de Valenciennes, où le président Eddy Zdziech a bien du mal à s’extirper de la situation. En raison des difficultés sportives du club, le patron de VA avait décidé ce lundi de limoger son entraineur. Faruk Hadzibegic a donc fait venir son représentant afin de trouver un accord pour son départ, ce qui n’a pas pu être trouvé. Pour éviter de se mettre en faute, le technicien bosnien a donc continué à diriger les séances, tout en confirmant avoir été informé de l'intention de son président de le démettre de ses fonctions. De son côté, Zdziech ne veut pas non plus se mettre en tort vis à vis de la loi, et explique donc qu’il ne cherche bien évidemment pas d’entraineur pour remplacer Hadzibegic.

« Le staff est au complet. Il est en train d'exécuter son contrat de travail. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je suis en réflexion. On regarde si on est en mesure d'atteindre nos objectifs. Il n'a pas été limogé hier, ni dimanche soir. Faruk sait que je suis en réflexion », a expliqué le patron du club nordiste à La Voix du Nord, avant de reconnaître qu’il cherchait un entraineur « qui croit dans le projet ». Quatre noms sont cités pour le nouvel entraineur, en attendant l’accord entre les parties : Olivier Bijotat, Nicolas Rabuel, Daniel Leclercq et Steve Savidan.