L2 : AC Ajaccio, Brest, Paris FC, les profiteurs

Dans : Ligue 2.

En attendant les matchs de Lorient et de Reims, les deux leaders virtuels du championnat, plusieurs clubs ont profité du début de la 10e journée pour se faufiler sur le podium.

C’est le cas de l’AC Ajaccio, qui a su s’imposer à domicile devant Bourg (2-0), mais aussi du Paris FC, qui a tenu l’avantage jusqu’au bout face à Nîmes (2-1), malgré un dernier but refusé aux Gardois dans les arrêts de jeu et dans la confusion la plus totale. Enfin, Brest, qui remonte de manière spectaculaire en ce mois de septembre, confirme sa solidité en enfonçant Tours (1-2), toujours bon dernier.

Le match le plus spectaculaire de la soirée a opposé Orléans à Valenciennes. Pour son premier match à la tête de VA, Nicolas Rabuel est passé par tous les sentiments puisque son équipe était menée 3-1 à la pause au Stade de la Source, avant de s’imposer finalement 3-4 avec deux buts dans les 10 dernières minutes. Autre réveil, celui de Nancy face à Châteauroux (4-1).