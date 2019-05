UNFP : Mbappé, Aouar, Kamara… Du lourd dans la catégorie Espoir !

OK, il n’y a pas vraiment de suspense. Tout le monde sera d’accord pour élire Kylian Mbappé meilleur Espoir de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP le 19 mai. Mais il faut bien reconnaître que les autres nominés feraient de beaux vainqueurs, à l’image du Lyonnais Houssem Aouar ou du Lillois Jonathan Ikoné. Titulaire à l’OM, Boubacar Kamara a aussi brillé, peut-être un peu plus que le Sénégalais Ismaïla Sarr avec le Stade Rennais.

🚀 On croyait en eux, et ils ont confirmé.

Leur talent a éclaboussé la @ligue1conforama et ces joueurs de moins de 21 ans sont l'avenir du championnat 🔥 #TropheesUNFP @beinsports_FR pic.twitter.com/exolQncV8g