Un petit point, l’OL ne méritait pas mieux

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux.

Groupama Stadium

Olympique Lyonnais - Girondins de Bordeaux 1-1

But pour l'OL : Aouar (45e)

But pour Bordeaux : Cornelius (73e)

En manque d’inspiration malgré le retour de Nabil Fekir, l’Olympique Lyonnais a été accroché à domicile par les Girondins de Bordeaux (1-1) ce samedi. Le club rhodanien manque l’opportunité de monter provisoirement sur le podium lors de cette 12e journée de Ligue 1.

Fekir, Depay, Dembélé, Aouar… Sur le papier, ce 4-4-2 en losange de l’Olympique Lyonnais avait vraiment de la gueule. Mais sur le terrain, ce n’était pas vraiment ça. Les Gones ne parvenaient pas à se trouver, et comme d’habitude, leur bloc défensif était trop perméable. Ce sont donc les Girondins qui se procuraient toutes les situations ou presque en première période. Eux qui pensaient ouvrir le score grâce à Karamoh, avant l’intervention de la VAR pour un hors-jeu.

Et quand ce n’est pas la vidéo, c’est le gardien Lopes qui sauvait Lyon sur la belle tentative de l’ancien Lyonnais Briand. A 0-0, l’OL s’en sortait bien. Autant dire qu’on ne s’attendait pas au but d’Aouar (1-0, 45e) qui reprenait parfaitement un centre du droit de Fekir ! C’était dur pour Bordeaux, puni pour son manque de réalisme. De son banc, Genesio voyait lui aussi les soucis de son équipe. Fini le losange, place au 4-4-1-1 en deuxième période avec l’entrée de Traoré à la place de Ndombele. Mais il faut bien le dire, ça ne changeait pas grand-chose.

Les sifflets du Groupama Stadium

Les occasions bordelaises étaient de plus en plus franches avec Sankharé puis Briand dont le lob passait juste à côté. Avec une telle prestation, l’OL ne pouvait pas repartir avec les trois points. La punition venait donc de l’entrant Cornelius (1-1, 73e) qui égalisait d’une reprise de volée ! Son premier but en Marine et Blanc pour le dernier match de l’ère M6. De quoi réveiller les Lyonnais pour le dernier quart d’heure, mais trop tard. Sifflé par son public, l’OL rate l’opportunité de se rapprocher du LOSC et de grimper provisoirement sur le podium.