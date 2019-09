Un geste exceptionnel et Neymar sauve déjà le PSG !

Dans : Ligue 1, PSG, RCSA.

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat Strasbourg (1-0)

But pour le PSG : Neymar (90e+2)

Décevant dans le jeu, le Paris Saint-Germain a dû attendre un exploit de Neymar pour arracher la victoire contre Strasbourg (1-0) ce samedi, lors de la 5e journée de Ligue 1. Un succès qui devrait permettre au club francilien de garder la tête du championnat.

Attendu au tournant par tout un stade, Neymar a totalement renversé le Parc des Princes ! Sifflé, insulté dans des chants et des banderoles, le Brésilien a répondu présent, contrairement à son équipe en difficulté face au bloc de Strasbourg. C’est même l’attaquant du Racing Ajorque qui se procurait la première occasion, et qui obligeait Navas à réaliser son premier arrêt difficile à Paris ! Cela se compliquait de plus en plus pour le PSG, uniquement menaçant lorsque Neymar prenait des initiatives.

Malheureusement pour l’ancien Barcelonais, son lob et sa frappe enroulée du gauche passaient à côté. Mais c’est avec ce genre de gestes que Neymar, pleinement impliqué, emmenait peu à peu les supporters avec lui. En revanche, ses coéquipiers ne montraient pas grand-chose, y compris au retour des vestiaires. Le spectacle n’était absolument pas au rendez-vous, jusqu’à une fin de match un peu folle. On parle d’un dernier quart d’heure débuté avec un bel arrêt de Navas, encore face à Ajorque. Puis le show Neymar pouvait débuter !

Neymar privé du doublé

Le Brésilien était d’abord neutralisé par le gardien Sels, qui pensait sûrement devenir le héros d’une équipe à la recherche de son premier succès en L1. Mais non, le portier alsacien, après avoir sorti la tentative d’Herrera près du poteau, devait s’incliner sur le magnifique geste acrobatique de Neymar (1-0, 90e+2) ! Autant dire que les applaudissements couvraient largement les quelques sifflets du Parc. Le scénario aurait même été encore plus beau si la VAR n’avait pas annulé le doublé de la star parisienne pour un léger hors-jeu du passeur Di Maria. Qu’importe, Paris s’impose grâce à Neymar !