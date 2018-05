Un coup de pied fatal pour sa carrière, Tony Chapron déprime

Dans : Ligue 1.

Depuis son tacle sur Diego Carlos lors du match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain (0-1) en janvier dernier, Tony Chapron vit un cauchemar.

Et l’homme en noir n’a pas mis longtemps à s’en rendre compte après le coup de sifflet final. « Quand on repart à l'hôtel, je sens que les jours suivants vont être compliqués », a confié le policier à l’émission Intérieur Sport de Canal+. En effet, l’arbitre a pu constater son dérapage en visionnant des ralentis accablants.

« Là, je suis conscient d'avoir fait une énorme erreur, mais je ne mesure pas encore les conséquences, a-t-il raconté. Je sais qu'elles vont être dramatiques pour ce qu'on va retenir de ma carrière. » D’autant que Chapron, qui devait prendre sa retraite en fin de saison, a écopé d’une suspension ferme de six mois. De quoi gâcher tout son parcours au haut niveau.

Le château de cartes n’a pas tenu

« Construire un match, c'est comme construire un château de cartes, et la dernière que tu mets c'est ton coup de sifflet final en espérant que rien ne s'effondre, a comparé le Normand. Pour moi, il y a eu un double effet : le match et toute ma carrière. J'ai construit un énorme château de cartes et en une seconde, toutes les cartes sont tombées. Et je l'ai senti sur le terrain. Sentir le poids de ton erreur... » Malheureusement pour lui, on ne retiendra que cet épisode de sa carrière.