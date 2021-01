TV : Réunion d'urgence à la Ligue après l'annonce de Canal+ !

Dans : Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel réunira jeudi un conseil d'administration extraordinaire après la décision prise par Canal+ de réclamer un appel d'offres pour les droits TV de la L1.

Maxime Saada a frappé un grand coup mardi soir en annonçant dans Le Figaro que Canal+ n’avait pas l’intention d’acheter de gré à gré les droits de la Ligue 1 abandonnés par Mediapro, et qu’il réclamait un appel d’offres. Des propos qui promettent un prix largement revu à la baisse, alors que la LFP espérait limiter la casse et surtout aboutir rapidement à un accord avec C+ afin de pouvoir empocher quelques millions d’euros. Mais les propos du boss de Canal+ ont sonné le glas des espoirs des clubs d’un règlement rapide de ce dossier, d’autant plus que Maxime Saada veut également se débarrasser des trois matchs actuellement diffusés par sa chaîne.

Face à ce coup de tonnerre, la Ligue de Football Professionnel a décidé de vite réagir puisque Vincent Labrune a convoqué une assemblée générale extraordinaire ce jeudi en visioconférence annonce France Bleu. « Un conseil d'administration extraordinaire doit se réunir jeudi à la Ligue de football professionnel. Au menu : sortir de la crise des droits TV pour la Ligue 1 alors que Canal + se fait plus que désirer en réclamant un nouvel appel d'offres pour rafler le marché au prix le plus bas possible », annonce la radio. Une information confirmée par RTL. Les choses devraient donc s'accélérer dans les prochaines 24 heures, la LFP ne pouvant pas perdre du temps dans un dossier devenu d'une urgence absolue. Reste à savoir ce que Vincent Labrune et les dirigeants du football français vont pouvoir décider face au coup de poing donné par Canal+.