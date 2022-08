TV : Reims - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Auteur d’un sans faute depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais effectuera son premier déplacement de l’exercice 2022-2023 sur la pelouse de Reims ce dimanche. Avec un objectif : gagner.

Quelle heure pour Reims - OL ?

Lors de cette 4e journée de Ligue 1, tous les gros clubs français joueront dimanche. Et c’est notamment le cas de l’OL, qui affrontera le Stade de Reims à 17h05 au Stade Auguste Delaune. Une rencontre qui sera arbitrée par Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Reims - OL ?

Ce match entre Reims et Lyon sera visible par le plus grand nombre, vu qu’il sera diffusé sur Canal+ Sport, comme tous les matchs du dimanche après-midi, mais aussi sur l’antenne d’Amazon. Sur Prime Vidéo, Benjamin Nivet et Christophe Bureau seront aux commentaires. Virginie Sainsily sera en bord terrain, alors que Lesly Boitrelle et Christophe Pélissier effectueront la présentation.

Reims / OL ce dimanche à 17h05 sur Prime Video.

Commentaires : C. Bureau et @NivetBenjamin

Bord terrain : @vsainsily

Présentation : @LeslyBoitrelle, avec C. Pélissier pic.twitter.com/IeHAiAjHOI — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 25, 2022

Les compos probables de Reims - OL :

Avant-dernier du championnat de France après trois journées, à cause de deux défaites et d’un nul face à Strasbourg la semaine passée (1-1), Reims connaît un départ compliqué. C’est donc pour se sortir de cette mauvaise passe que l’équipe d’Oscar Garcia cherchera à frapper un premier gros coup en faisant un bon résultat contre l’OL. Pour ce match, Reims sera privé de Foket ou Kebbal.

La compo probable de Reims : Pentz - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Busi, Lopy, Munetsi, Locko - Ito, Balogun, Doumbia.

Placé dans le Top 5 de la Ligue 1 avec un match en moins, l’OL sort de deux belles performances au Groupama Stadium. Facile vainqueur de Troyes le week-end dernier (4-1), Lyon cherchera à confirmer les bonnes ondes envoyées en ce début de saison. Pour cela, Peter Bosz sera quand même privé de plusieurs cadres, comme Lopes, toujours suspendu, Dembele, Diomande ou Boateng.

La compo probable de l’OL : Riou - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Tete, Lacazette, Toko Ekambi.