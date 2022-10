TV : PSG - Troyes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa belle victoire contre Haïfa cette semaine (7-2), le Paris Saint-Germain veut conserver son invincibilité face à Troyes.

Quelle heure pour PSG -Troyes ?

Avant d’affronter la Juventus en C1, dans un match qui comptera quand même pour le PSG dans la course à la première place face à Benfica, Paris veut garder son avance au sommet du championnat de France. Pour cela, le PSG devra faire un bon résultat devant son public du Parc des Princes ce samedi 29 octobre à 17 heures. Cette rencontre sera arbitrée par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre PSG -Troyes ?

Comme tous les matchs du samedi après-midi, cette partie entre Paris et Troyes se jouera sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de PSG -Troyes :

Toujours invaincu depuis le début de la saison, le club de la capitale française veut garder son compteur de défaite à zéro jusqu’au plus tard possible. Pour cela, l’équipe de Christophe Galtier devra faire respecter son rang contre Troyes. À l’occasion de cette rencontre, le coach parisien sera privé de Danilo Pereira.

Le groupe parisien pour affronter Troyes ! 📋🔴🔵#PSGESTAC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 28, 2022

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Verratti, Renato Sanches - Messi - Neymar, Mbappé.

Installé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec quelques points d’avance sur la zone rouge, l’ESTAC n’a plus gagné depuis la mi-septembre. Pour ce grand rendez-vous de la saison au Parc des Princes, Bruno Irles sera privé d’Agoumé et Tardieu.

La compo probable de Troyes : Lis - Balde, Porozo, Palmer Brown, Salmier, Conte - Rony Lopes, Kouamé, Chavalerin, Odobert - Baldé.

La décla d’avant-match de Christophe Galtier :

« Avec l’enchaînement des matchs, on s’attend à un match très difficile. Est-ce que Bruno Irles va changer son approche du match ? Je ne pense pas. C’est un match qui arrive après un grand bon résultat. Il ne peut y avoir aucun relâchement. On a toujours une obligation de gagner. Les performances doivent appeler les performances. Nous sommes dans une période assez intéressante notamment sur la dernière semaine. Il faut qu’on insiste sur cela et surtout qu’on corrige nos retours de vestiaires en seconde période ».