TV : OM - Troyes, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Un peu largué dans la course au titre, l’Olympique de Marseille espère profiter du choc entre le PSG et Lens, qui se jouera samedi, pour recoller à la deuxième place et continuer à croire en une qualification directe pour la Ligue des Champions.

Quelle heure pour OM – Troyes ?

Désormais troisième du championnat après ses récentes contre-performances face à Montpellier (1-1) et Lorient (0-0), l’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il veut continuer à rêver du titre. Alors que ses deux adversaires, Paris et Lens, s’affronteront samedi, Marseille accueillera Troyes au Stade Vélodrome avec l’envie de gagner. Ce match se déroulera ce dimanche 16 avril à 20h45. L’arbitre sera Benoît Millot.

Sur quelle chaîne suivre OM – Troyes ?

Alors que le choc de cette 31e journée entre le PSG et le RCL se jouera au milieu du week-end, ce OM - ESTAC sera bien la grande messe du dimanche soir. Ce qui signifie donc que cette rencontre sera diffusée sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Astorga sera en bord terrain alors que la présentation de ce match sera effectuée par Thibault Le Rol et Mathieu Bodmer.

Les compos probables de OM – Troyes :

Sur la dernière marche du podium, l’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il veut continuer à croire au titre ou au moins à la deuxième place. Relégué à deux points de Lens et à huit unités de Paris, Marseille va devoir l’emporter contre Troyes pour maintenir la pression sur ses concurrents. Pour remplir cette mission, avec un périlleux déplacement à Lyon la semaine prochaine, Igor Tudor pourra compter sur un groupe au complet.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Gigot, Balerdi, Mbemba - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Guendouzi.

Dix-huitième de L1 avec sept points de retard sur le premier non-relégable, Troyes se doit de faire un résultat à Marseille pour continuer à croire au maintien. Mais pour cela, l’ESTAC devra réaliser un véritable exploit, sachant que le club de l’Aube n’a plus gagné le moindre match depuis le mois de janvier et reste sur une série de 13 matchs sans succès, dont 10 défaites… Autant dire que la mission de Patrick Kisnorbo s’annonce difficile, surtout qu’il faudra composer sans Conté, Ripart et Tardieu, et même si Reine-Adélaïde fera son retour.

La compo probable de Troyes : Gallon - Palmer Brown, Rami, Salmier - Balde, Kouame, Agoume, Yade - Rony Lopes, Bladé, Odobert.