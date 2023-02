TV : OM - Nice, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En pleine bourre depuis la reprise post-Coupe du Monde, l’Olympique de Marseille va affronter l’OGC Nice dans le choc de la 22e journée de Ligue 1 ce dimanche soir.

Quelle heure pour OM – Nice ?

Avant de disputer un Classique alléchant contre le PSG en Coupe de France mercredi prochain, le club phocéen a un match très important à jouer en Ligue 1. Pour poursuivre sa belle série et continuer à rêver du titre, l’OM va devoir venir à bout de Nice. Pour cela, les Olympiens pourront compter sur le soutien de leur public sachant que le Stade Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés. Ce match se jouera ce dimanche 5 février à 20h45 et il sera arbitré par Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre OM – Nice ?

Comme tous les grands rendez-vous de Ligue 1, ce derby du Sud entre Marseille et Nice sera bien entendu diffusé sur le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Jérôme Alonzo, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et son consultant vedette Thierry Henry.

Les compos probables de OM – Nice :

Auteur d’une impressionnante série de 10 matchs sans défaite, dont neuf victoires, l’OM est deuxième du championnat, à cinq points du PSG avant le Classique prévu fin février. Autant dire que Marseille peut croire au titre, mais pour cela, les Phocéens vont devoir faire le travail contre le rival niçois. Une rencontre lors de laquelle Igor Tudor sera privé de Bailly, toujours suspendu. Par contre, le nouveau buteur Vitinha fera sa première dans le groupe.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Malinovsky, Alexis Sanchez, Guendouzi.

En grande forme depuis le départ de Lucien Favre et la nomination de Didier Digard, avec une série de trois victoires en quatre matchs, Nice est remonté dans la première partie de tableau. Encore assez loin des places européennes, l’OGCN espère poursuivre sa bonne dynamique via un bon résultat à Marseille. Pour cela, Nice pourra compter sur sa nouvelle recrue phare Terem Moffi, alors que Pepe, Atal et Bulka seront forfaits.

La compo probable de Nice : Schmeichel - Mendy, Todibo, Dante, Lotomba - Ramsey, Boudaoui, Diop, Thuram - Laborde, Moffi.