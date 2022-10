TV : OM - Lens, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Avant d’aborder un match de Ligue des Champions plus qu’important contre Francfort, l’Olympique de Marseille va devoir se racheter contre Lens devant son public après deux revers de suite en L1.

Face à Lens, l’OM disputera pratiquement un match européen avant l’heure, vu que Lens fait partie des meilleures formations de Ligue 1 depuis le début du championnat. Ce match promet donc en tout cas beaucoup, et ce n’est pas étonnant de voir que le Stade Vélodrome sera une nouvelle fois à guichets fermés pour cette rencontre, qui se jouera ce samedi 22 octobre à 21 heures. Ce OM - RCL sera arbitré par Benoît Millot.

𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 avant #OMRCL :



« On joue à domicile contre une bonne équipe qui est devant nous. Si on gagne, on passe devant et on est sur le podium. Il faut rester nous-mêmes et faire notre match. » pic.twitter.com/1d6mEmj4Ld