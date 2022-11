TV : OL - Nice, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pour boucler de la meilleure des façons une première partie de saison mitigée, l’Olympique Lyonnais cherchera à faire un bon résultat contre Nice devant son public et Karim Benzema, le Ballon d’Or 2022.

Quelle heure pour OL - Nice ?

Avant de basculer dans la trêve de la Coupe du Monde, lors de laquelle l’OL n’aura pas beaucoup d'internationaux concernés, l’OL a une mission bien précise : retrouver le chemin de la victoire face à Nice après sa défaite dans l’Olympico contre l’OM. Pour cela, les Gones donnent rendez-vous à leurs supporters ce vendredi 11 novembre à 21 heures au Groupama Stadium. Ce OL-OGCN sera arbitré par Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre OL - Nice ?

Comme chaque match du vendredi soir, ce duel entre Lyon et Nice, comptant pour la 15e journée de Ligue 1, sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OL - Nice :

Retombé de son nuage face à Marseille dimanche dernier (0-1), l’OL n’a pas d’autre choix que de l’emporter contre Nice pour continuer à rêver un peu des places européennes. Pour cela, Laurent Blanc pourra compter sur un groupe presque au complet, puisque Aouar et Lepenant, incertains, sont présents dans le groupe, comme… Tolisso, déjà de retour après sa blessure musculaire. Seuls Boateng et Reine-Adelaïde sont forfaits pour cet ultime match de la première partie de saison, qui se jouera à guichets fermés pour les 35 ans des Bad Gones et sous les yeux de Karim Benzema, qui doit présenter son Ballon d’Or au public lyonnais avant de s’envoler pour le Qatar avec l’équipe de France.

🦁 Nos 2⃣2⃣ 𝐋𝐲𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 convoqués pour la réception de Nice 🔴🔵#OLOGCN pic.twitter.com/5uT2AGwMl9 — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2022

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Lepenant - Aouar - Dembélé, Lacazette.

Après un début de saison compliqué, l’OGCN a remis la marche avant ces dernières semaines. Qualifié pour les huitièmes de finale de l’Europa Conférence League, Nice vient d’enchaîner deux victoires de suite en championnat. De retour dans le Top 10, à une unité de l’OL au classement, les Aiglons ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Et c’est donc pour cette raison que Nice viendra à Lyon avec l’idée de gâcher la fête. Pour cette rencontre, Lucien Favre ne pourra pas compter sur Delort ni Bulka.

La compo probable de Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Lotomba - Boudaoui, Lemina, Ramsey, Brahimi - Pepe, Laborde.