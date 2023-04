TV : Nice - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Désormais à portée de fusil de Lens et de l’OM dans la course à la première place de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain va devoir se ressaisir contre Nice pour ne pas vivre une fin de saison tendue.

Quelle heure pour Nice – PSG ?

Plus rien ne va à Paris depuis la sortie de route prématurée en Ligue des Champions contre le Bayern Munich début mars. Leader avec pas mal d’avance il y a encore un mois, le PSG a vu son pécule fondre comme neige au soleil. Autant dire que Paris n’a plus le droit à l’erreur lors des prochaines journées, à commencer lors de ce petit choc contre Nice. Une rencontre qui se jouera ce samedi 8 avril à 21 heures à l’Allianz Riviera et qui sera arbitrée par Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Nice – PSG ?

Comme chaque match du samedi soir, cette rencontre importante entre Nice et Paris sera à l’affiche sur les chaînes de Canal Plus, puisqu’il sera diffusé sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Nice – PSG :

Encore et toujours invaincu sous les ordres de Didier Digard, arrivé en janvier dernier pour prendre la suite de Lucien Favre, l’OGCN ambitionne de jouer les trouble-fêtes dans la course à l’Europe. Huitième à sept points de Lille, cinquième, Nice doit faire un très bon résultat à domicile contre Paris pour revenir pleinement dans le jeu avant le sprint final. Pour cette affiche de gala dans le Sud de la France, Digard sera privé de Atal, Boudaoui, Diop, Lotomba ou Viti.

La compo probable de Nice : Schmeichel - Mendy, Todibo, Dante, Bard - Ramsey, Rosario, Thuram - Pepe, Moffi, Laborde.

Défait deux fois de suite au Parc des Princes contre Rennes avant la trêve internationale de mars et face à l’OL dimanche dernier, le PSG espère retrouver le chemin de la victoire à l’extérieur. Toujours leader mais avec plus que six points d’avance sur Lens et Marseille, Paris doit repartir de l’avant malgré la crise actuelle pour au moins conserver son titre en L1. Mais pour faire un bon résultat à Nice, Christophe Galtier sera privé de Neymar, Kimpembe, Mukiele, Ramos ou Soler.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Bitshiabu - Hakimi, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.