TV : Mediapro a enfin un boss, la LFP est aux anges

Dans : Ligue 1, Info.

Futur diffuseur de la Ligue 1 dès août 2020, Mediapro a annoncé la nomination ce mardi de Julien Bergeaud au poste de directeur général. Les choses semblent doucement se mettre en place pour le groupe détenteur des droits TV de la Ligue 1, chose dont la LFP s’est félicitée dans un communiqué publié ce mardi en début de soirée.

« La LFP salue la nomination de Julien Bergeaud au poste de directeur général de Mediapro France. Julien Bergeaud est un professionnel reconnu de la télévision payante et des médias et un spécialiste de l’acquisition de droits sportifs et de la distribution de chaînes. Les équipes de la LFP et les clubs professionnels lui souhaitent la bienvenue et seront ravis de travailler avec lui sur le lancement de la future chaîne du football professionnel à partir d’août 2020. La LFP renouvelle sa confiance à Mediapro, opérateur audiovisuel reconnu avec une longue expérience dans le management de chaînes de télévision dédiées au football » a indiqué la Ligue sur son site officiel.