TV : Macron décisif dans l’accord LFP-Canal + ?

Dans : Ligue 1.

Le 4 février dernier, la LFP et Canal + scellaient un accord décisif pour la diffusion de la fin de la saison 2020-2021 de Ligue 1.

Dans le dur en raison de la défaillance de Mediapro, la Ligue de Football Professionnel a pu compter sur le diffuseur historique du championnat de France, qui a récupéré 100 % des droits jusqu’à la fin de la saison en attendant de savoir comment seront attribués les droits TV de la période 2021-2024. Quoi qu’il en soit, cet accord aura été très long à se dessiner entre la LFP et Canal +. Et selon les informations obtenues par le magazine Marianne, un homme très influent, c’est peu de le dire, a été absolument déterminant dans les négociations. Il s’agit du président de la République, Emmanuel Macron.

L’hebdomadaire explique qu’un coup de fil du chef de l’Etat est évoqué « avec gourmandise » en privé par le patron de Canal +, Vincent Bolloré. Interrogée à plusieurs reprises sur le sujet, les proches du Président de la République ont fermement démenti les informations selon lesquelles Emmanuel Macron se serait immiscé dans les discussions entre Canal et la LFP afin qu’un accord soit trouvé au plus vite. Reste qu’en temps que grand adepte du football, le Président de la République a visiblement jugé nécessaire de donner un coup de pouce à Vincent Labrune et à Vincent Bolloré afin que leurs positions se rapprochent et qu’un accord puisse être trouvé pour le bien du football français. Cela a été chose faite puisqu’en échange d’une rallonge de 35 ME, Canal + a obtenu l’accord de la LFP pour diffuser l’intégralité de la fin de la saison de Ligue 1.