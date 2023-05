TV : Lens - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce week-end, c’est une petite finale du championnat de France qui se jouera entre Lens et l’Olympique de Marseille. Un choc entre les deux poursuivants du PSG qui s’annonce bouillant et passionnant à regarder pour tous les fans de foot.

Quelle heure pour Lens – OM ?

Alors que la course au titre n’est pas encore gagnée pour le PSG, Lens et Marseille vont jouer leur va-tout pour s’offrir un sprint final de toute beauté. Pour cela, les deux équipes se sont donné rendez-vous ce samedi 6 mai à 21 heures au Stade Bollaert. L’arbitre de cette rencontre au sommet sera Clément Turpin.

𝙏𝙧𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞𝙛 au Centre RLD 💪

J-2 avant #RCLOM ⏳ pic.twitter.com/ZQqOmn4huH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 4, 2023

Sur quelle chaîne suivre Lens – OM ?

Même si ce RCL-OM est le grand rendez-vous de cette 34e journée de Ligue 1, ce match ne se jouera pas dimanche soir, mais samedi soir. Ce qui signifie donc que les Lensois, les Marseillais et les suiveurs du football français en général devront se brancher sur Canal Plus pour regarder ce choc. Vu que ce dernier sera effectivement diffusé sur Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de Lens – OM :

Troisième du championnat, à une petite longueur de Marseille, Lens peut retrouver la deuxième place de la L1 en cas de victoire face aux Phocéens. Devant un public lensois qui sera chaud bouillant, les hommes de Franck Haise voudront refaire l'exploit du match aller, quand le Racing s’était imposé 1-0 au Vélodrome. Mais pour cela, et histoire de faire un pas de plus vers le podium et la Ligue des Champions, Lens devra composer sans Abdul Samed (suspendu).

La compo probable de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Onana, Fofana, Haidara - Sotoca, Openda, Thomasson.

Toujours dauphin du PSG, l’OM peut mettre la pression sur Paris en revenant à deux points avant le déplacement des Parisiens à Troyes dimanche. Mais pour cela, Marseille devra battre Lens, l’une des meilleures équipes de la saison en France. Invaincu depuis début mars, l’OM reste sur trois victoires de suite. Autant dire que les Olympiens ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Pour gagner à Lens, Igor Tudor pourra compter sur un groupe complet.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Balerdi, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Guendouzi - Alexis Sanchez.