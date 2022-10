TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En pleine série noire, l’Olympique Lyonnais tentera de réagir avec brio sur la pelouse de Lens ce dimanche soir lors de l'utime match de la 9 journée de Ligue 1.

Quelle heure pour Lens - OL ?

Sans la pression de la Coupe d’Europe en semaine, l’OL aborde tous ses matchs de Ligue 1 avec un maximum de fraîcheur physique et mentale. Pour ce retour du championnat de France après la trêve internationale de septembre, Lyon se déplacera sur la pelouse du Stade Bollaert à Lens ce dimanche 2 octobre à 20h45. Une rencontre qui sera arbitrée par Benoît Bastien.

𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 𝘀𝘂𝗿 #RCLOL ce dimanche à 20h45 🦾🔴🔵 pic.twitter.com/wPz3YLRYG7 — Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2022

Sur quelle chaîne suivre Lens - OL ?

Qui dit grande messe du dimanche soir, dit diffusion sur Amazon Prime Vidéo. Et ce RCL-OL qui promet beaucoup ne dérogera pas à la règle vu qu’il sera diffusé sur la chaîne du géant de l’e-commerce. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou. David Astorga et Virginie Sainsily seront en bord terrain, alors que Thibault Le Rol et Jimmy Briand seront à la présentation de cette affiche de la 9e journée de L1.

Lens / OL ce dimanche à 20h45 sur Prime Video en L1.

Commentaires : @juliengbrun et B. Cheyrou.

Bord terrain : D. Astorga et @vsainsily

Présentation : @ThibaultLeRol, avec J. Briand pic.twitter.com/tVLD5mmcAO — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) September 29, 2022

Les compos probables de Lens - OL :

Auteur d’un excellent début de saison, avec zéro défaite au compteur et une quatrième place à une unité du podium après 8 matchs, Lens veut poursuivre son petit bonhomme de chemin en haut du classement. Pour cela, les hommes de Franck Haise voudront dominer l’OL pour faire chavirer le public de Bollaert. Un rendez-vous lors duquel Farinez et Gradit seront absents.

La compo probable de Lens : Samba - Danso, Medina, Haidara - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Da Costa - Sotoca, Openda.

Deux semaines après sa défaite contre le PSG au Groupama Stadium, l’OL va tenter de réagir loin de ses terres. Alors que Peter Bosz sera sous pression des résultats jusqu’à la trêve de la Coupe du Monde, Lyon abordera ce match avec un groupe amoindri, sans Lukeba, blessé lors du dernier rassemblement des Espoirs, ou Gusto. Aouar et Boateng sont incertains.



La compo probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Thiago Mendes, Da Silva, Tagliafico - Tete, Tolisso, Caqueret, Toko Ekambi - Dembélé, Lacazette.