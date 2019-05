TV : Julien Cazarre arrête J+1

Dans : Ligue 1.

A l'occasion du dernier numéro de J+1 cette saison, Julien Cazarre a annoncé qu'il n'allait pas reprendre sa célèbre chronique à la rentrée, même s'il bossera toujours pour la chaîne cryptée. Depuis six ans, Julien Cazarre avait pour habitude de titiller les joueurs et les dirigeants de Ligue 1 dans son pêle-mêle avec quelques bons clients, on pense évidemment à Jean-Michel Aulas, Stéphane Ruffier, Clément Grenier, Marquinhos, Paul Baysse...

Pour l'instant, C+ n'a pas indiqué si Julien Cazarre sera remplacé sur J+1 et si la chronique, qui contribuait à la popularité de l'émission dominicale, sera maintenue. Histoire de rigoler une dernière fois, Nicolas Tourriol, qui anime J+1, a offert un maillot de l'OM à Julien Cazarre. Un cadeau apprécié à sa juste valeur par ce fan acharné du PSG.