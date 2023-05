TV : Clermont - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à un match complètement renversant contre Montpellier le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais tentera d’enchaîner sur la pelouse de Clermont pour continuer à rêver d’Europe jusqu’au sprint final.

Quelle heure pour Clermont – OL ?

Pleinement revenu dans la course au Top 5 grâce à sa renversante victoire face au MHSC dimanche dernier (5-4), Lyon va devoir faire un sans-faute jusqu’en juin pour espérer récupérer une place européenne en vue de la saison prochaine. Pour cela, l’OL doit déjà commencer par dominer Clermont. Un derby de la région Auvergne - Rhône-Alpes qui se disputera ce dimanche 14 mai à 13 heures au Stade Gabriel Montpied. L’arbitre sera Clément Turpin, vivement critiqué après Lens-OM le week-end dernier.

Sur quelle chaîne suivre Clermont – OL ?

Comme chaque match du dimanche midi, à l’heure chinoise, ce Clermont - Lyon sera bien entendu diffusé sur le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de Clermont – OL :

Auteur d’une incroyable saison, vu son statut et son budget, le Clermont Foot est solidement installé dans le ventre mou de la Ligue 1 avec son maintien en mains. Autant dire que le club auvergnat aborde cette fin de saison sans pression avec l’envie de faire plaisir à son public. Invaincu depuis le mois de mars, le CF63 reste sur une belle série de cinq victoires et d’un nul. Ce qui signifie donc que le groupe de Pascal Gastien jouera le coup à fond pour tenter de battre Lyon, comme à l’aller au Groupama Stadium (1-0).

La compo probable de Clermont : Diaw - Seidu, Ogier, Caufriez - Allevinah, Magnin, Gastien, Borges - Khaoui, Kyei, Rashani.

En profitant pleinement des dernières défaites de Lille et de Rennes, ses deux concurrents dans la course à la cinquième place, l’OL est revenu à trois petites unités des places européennes. Autant dire que tout est possible pour les Gones à quatre journées de la fin. Mais histoire d’entretenir le rêve jusqu’au bout, le club rhodanien doit gagner à Clermont. Une mission que Laurent Blanc réalisera avec un groupe au complet ou presque.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Diomande, Lovren, Tagliafico - Thiago Mendes, Caqueret, Tolisso - Cherki, Lacazette, Barcola.