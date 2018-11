TV : Après la Premier League, Canal+ croit pouvoir garder la Ligue 1

Dans : Ligue 1, OM, OL, PSG.

C'est forcément une belle victoire pour Canal+, la chaîne cryptée a récupéré vendredi les droits des trois prochaines saisons de Premier League, lesquels avaient été perdus au profit de SFR-RMC. Mais si cette prise de guerre a de quoi donner le moral au média du groupe Bolloré, il n'empêche qu'à partir de 2020 la Ligue 1 sera désormais confiée à Médiapro et à BeInSports. Mais du côté de Canal+, on est persuadé que le groupe espagnol qui a raflé l'essentiel des lots va devoir trouver des canaux de distribution et que C+ sera là pour répondre à cette demande.

Pour Maxime Saada, il ne faut aucun doute que sa chaîne diffusera toujours de la Ligue 1 même après 2020. « Jusqu'à la veille, il n'y a rien de définitif, voire un peu après. En Italie, Mediapro avait des droits à quelques semaines de la reprise et les a finalement perdus. Je ne dis pas qu'ils vont les perdre en France, mais des scénarios imprévisibles sont toujours possibles. Jusqu'au bout, je discuterai avec Mediapro sur tous les scénarios : la reprise d'une chaîne, pourquoi pas la reprise de matches, même si je comprends que ça n'est pas leur première idée. Je n'ai pas de doute sur le fait que l'on ait de la Ligue 1 après 2020. À la fin, la réalité économique reprend toujours le dessus. Il est difficile pour un acteur de rentabiliser ces droits sans s'associer, d'une manière ou d'une autre, avec Canal », annonce, dans L'Equipe, le patron du groupe Canal+. D'ici 2020 il va y avoir du sport...