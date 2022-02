Troyes - OM : À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Une semaine après sa défaite contre Clermont en Ligue 1, l’Olympique de Marseille tentera de garder sa deuxième place du championnat en faisant un bon résultat sur la pelouse de Troyes dimanche.

Quelle heure pour regarder Troyes - OM ?

Suite à sa belle qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa Conférence League jeudi à Qarabag, l’OM se déplacera au Stade de l’Aube de Troyes ce dimanche 27 février à 17h05. Cette rencontre sera arbitrée par François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre Troyes - OM ?

Une fois n’est pas coutume, ce match entre Troyes et l’OM sera co-diffusé sur les deux chaînes de la L1, à savoir Amazon et Canal+ Sport. Sur Prime Vidéo, Smaïl Bouabdellah et Jérôme Alonzo seront aux commentaires, Vincent Petitpez sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Saber Desfarges et Dominique Arribagé.

Troyes / OM ce dimanche à 17h sur Prime Video sans besoin du Pass Ligue 1.

Commentaires : @SmaBouabdellah et J. Alonzo

Bord terrain : @VincentPetitpez

Présentation : @SaberDesfa, avec D. Arribagé pic.twitter.com/RRvocDnlVA — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 25, 2022

Les compos probables de Troyes - OM :

Aux portes de la zone rouge après les deux cartons reçus à Brest (1-5) et Rennes (1-4), l’ESTAC n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Pour éviter le pire en vue du mois de mars, le promu devra faire un bon résultat contre l’OM. Mais pour cette rencontre, Bruno Irles sera privé de plusieurs éléments comme Azamoum, Domingues, El Hajjam, Ripard ou Suk Hyun-Jun.

La compo probable de Troyes : Gallon - Kaboré, Salmier, Rami, Palmer Brown, Conte - Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Baldé, Ugbo.

En danger dans la course à la deuxième place face à Nice depuis son revers face à Clermont au Vélodrome, l’OM se déplacera dans l’Aube avec la volonté de remporter les trois points de la victoire. Pour arriver à ses fins, Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe au complet.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi, Kamara, Gerson - Under, Payet, Bakambu.