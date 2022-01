Troyes - OL : Quelle heure et quelle chaîne pour suivre ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Afin de confirmer son bon match nul contre le PSG (1-1) en ouverture de cette nouvelle année 2022, l’Olympique Lyonnais cherchera à ramener les trois points de son déplacement de Troyes en L1.

Quelle heure pour regarder Troyes - OL ?

Incapable de gagner le moindre match depuis sa victoire à Montpellier, le 28 novembre dernier, l’OL va devoir enrayer la mauvaise dynamique pour continuer à croire au podium final. Pour cela, le match contre Troyes sera peut-être une bonne opportunité. Une rencontre qui se jouera ce dimanche 16 janvier à 17h05 au Stade de l’Aube. Le match sera arbitré par Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre Troyes - OL ?

Ce week-end, les abonnés de Canal+ seront chanceux puisqu’ils auront la chance de voir les matchs du PSG, contre Brest samedi, et donc de l’OL face à l’ESTAC. En effet, ce Troyes - Lyon sera diffusé sur l’antenne de Canal+ Sport.

Les compos probables de Troyes - OL :

Comme pas mal d’équipes de L1, Troyes doit faire face à une cascade d’absents en vue de ce choc contre l’OL. Dans l’obligation de prendre des points pour se donner de l’air par rapport à la zone rouge, l’équipe de Bruno Irles devra se passer de plusieurs cadres comme Azamoum (genou), Touzghar, Kaboré, Kouamé ou Baldé (CAN).

La compo probable de Troyes : Gallon - Chadli, Rami, Giraudon, Salmier, Biancone - Domingues, Tardieu, Chavalerin - Suk, Roberts.

Alors que Toko Ekambi, Slimani, Kadewere et Diomandé sont actuellement à la CAN avec leurs équipes nationales, Peter Bosz sera privé d’autres joueurs contre l’ESTAC dimanche. Puisque Denayer (cheville), Thiago Mendes (Covid) et Reine-Adélaide, qui a effectué son retour à l’entraînement cette semaine, sont encore sur la touche.

La compo probable de l’OL : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson - Paqueta, Aouar - Dembélé.