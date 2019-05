Trophées UNFP : Encore un titre pour le LOSC !

Dans : Ligue 1, LOSC.

Ce dimanche soir lors des Trophées UNFP, le Lille OSC rafle tout sur son passage. Après Maignan (meilleur gardien de la saison) et Galtier (meilleur entraîneur de la L1), c’est au tour de Loïc Rémy de recevoir une récompense ! En effet, l’attaquant des Dogues a reçu le prix du plus beau but de l'année, pour sa belle reprise de volée face à Bordeaux le 12 mai dernier.

💥 Une combinaison de génie ! ⚽️ 🏆

Servi par J.Ikoné, Loïc Rémy fait trembler les filets d’une reprise de volée pleine de maîtrise technique.

Il remporte le trophée du plus beau but de la saison de @Ligue1Conforama.

🏆 #TropheesUNFP pic.twitter.com/wfi9Z4orll — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mai 2019