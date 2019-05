Trois points offerts au PSG, Neymar termine en beauté

Dans : Ligue 1, SCO, PSG.

Stade Raymond Kopa

Le Paris Saint-Germain bat Angers 2-1

Buts pour le PSG : Neymar (20e), Di Maria (58e)

But pour Angers : Tait (88e)

Bousculé en début de match, le Paris Saint-Germain s’est imposé à Angers (1-2) lors de la 36e journée de Ligue 1. Buteur et passeur décisif, Neymar a été l’homme du match pour sa probable dernière de la saison.

En attendant l’appel du Paris Saint-Germain suite à sa suspension, Neymar a peut-être disputé son dernier match de la saison en club. Et quel match ! Ce samedi à Angers, le Brésilien, bandeau sur la tête, a permis à son équipe de mettre un terme à sa série de trois défaites consécutives à l’extérieur. Mais les Parisiens ne devront pas oublier de remercier Buffon. Déjà auteur d’une belle détente sur la frappe enroulée de Tait, le gardien italien réalisait un arrêt miraculeux à bout portant face à Bahoken !

On pensait assister à un nouvel épisode de la crise du PSG, dont le jeu manquait cruellement de rythme et d’intensité. Mais alors que personne dans le stade ne s’y attendait, tant le SCO dominait, Neymar (0-1, 20e) ouvrait le score de la tête, et c’est rare ! De quoi refroidir les locaux lors de cette première période décevante. Heureusement, c’était mieux au retour des vestiaires. Les hommes de Tuchel avaient davantage de maîtrise et multipliaient les situations chaudes devant le but de Butelle.

Marquinhos expulsé

Alors cette fois, la réalisation signée Di Maria (0-2, 58e) était totalement logique, après une belle action de Neymar sur le côté gauche. Le plus dur était fait pour Paris, à peine inquiété par le but refusé à Santamaria hors-jeu. Mais en ce moment, rien n’est simple pour le champion. Confirmation lorsque Marquinhos concédait un penalty évitable sur l’ancien Parisien Kanga, une faute synonyme de carton rouge ! La colère de Neymar n’y changeait rien, Tait (1-2, 88e) réduisait le score en deux temps malgré l’arrêt de Buffon. Insuffisant pour empêcher le PSG de renouer avec le succès.