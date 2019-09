TFC : La VAR est « insupportable », Casanova se lâche

Dans : Ligue 1, TFC, ASSE.

Il y a eu tellement de situations délicates, confuses et de mauvaises appréciations, qu’il est impossible de savoir qui peut se sentir le plus floué dans la rencontre de ce dimanche soir entre Saint-Etienne et Toulouse.

Au final, pour le public présent au stade comme pour les acteurs de la rencontre, le nul 2-2 est relativement logique. Mais sur le déroulement du match, ces interruptions permanentes et ces actions revues pendant très longtemps n’aident pas à la fluidité et la compréhension du jeu. Pour beaucoup, ce match illustre quand même à quel point le football est perdant au final. C’est le sentiment d’Alain Casanova.

« Cela part d'un bon sentiment mais là ça devient presque insupportable. Toutes les actions sont discutées, analysées. Cela tue le foot qui ne doit pas avoir de temps morts. Ça nous tue le jeu, tout s’arrête à chaque fois », a pesté l’entraineur toulousain