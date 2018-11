TF1 : Téléfoot obligé de tout changer à cause de ses audiences en chute libre

Dans : Ligue 1, Equipe de France.

Avec le titre mondial de l'équipe de France, et la venue de Grégoire Margotton pour remplacer Christian Jeanpierre, TF1 espérait faire de Téléfoot un de ses cartons du dimanche. Mais après quelques mois le constat est là, le rendez-vous en clair domical de la Une ne profite pas de l'effet Coupe du monde et de son nouveau présentateur. Les audiences sont nettement en baisse, Téléfoot ayant perdu 232.000 téléspectateurs de moyenne en un an, et l'émission footballistique se retrouvant même derrière AutoMoto ces dernières semaines et s'éloignant de plus en plus des audiences du Canal Football Club.

Interrogé sur ce sujet par L'Equipe, le producteur de Téléfoot a annoncé que des changements allaient immédiatement intervenir. « On a du mal à faire vivre le talk, l'émission est moins rythmée et le rythme, c'est primordial en télévision. On va revenir aux fondamentaux, il y aura moins de discussions et plus de chroniques avec un espace défini pour chacun, annonce Jérôme Saporito, qui constate que même les rencontres de l’équipe de France ont du mal à se maintenir malgré la consécration russe. Sur les scores d'audiences des matches des Bleus, il n'y a pas non plus d'effet de dingue. L'effet post 98 était beaucoup plus fort que cette année. »