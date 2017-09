Solide et efficace, Nantes s'invite dans le Top 5 !

Dans : Ligue 1, RCSA, FC Nantes.

Ce dimanche après-midi, Nantes a enchaîné un cinquième match de rang sans défaite en battant Strasbourg au Stade de la Meinau (1-2).

En attendant la rencontre entre l’OM et Toulouse au Vélodrome ce dimanche soir, Nantes s’est invité dans le Top 5 de la Ligue 1. Pourtant, le match commençait mal pour les hommes de Claudio Ranieri. Dès l’entame, Strasbourg prenait les devants grâce à Da Costa (1-0, 10e), bien présent de la tête à la réception d’un centre de Corgnet. La réaction des Canaris ne se faisait pas attendre. Deux minutes plus tard, Thomasson profitait de la passivité de la défense du RCSA pour égaliser (1-1, 12e). A la mi-temps, le FC Nantes menait finalement grâce à un but magnifique de Dubois (1-2, 24e) de plus de 30 mètres. Malgré une deuxième mi-temps globalement dominée à l’image de la frappe de Terrier (78e), Strasbourg ne parvenait pas à revenir, la faute à un bloc nantais parfaitement organisé, orchestré de main de maître par Claudio Ranieri. Au bout du temps additionnel, Alcibiade sauvait une tentative strasbourgeoise sur sa ligne (93e).

Au classement, le Racing Club de Strasbourg est 19e avec un petit point d’avance sur son voisin, Metz. De son côté, Nantes grille donc la politesse à Lyon, Caen, Nice et Marseille en attendant OM-TFC.