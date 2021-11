Romain Molina fait un live incroyable, Pavard, Mendy et Leonardo visés

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans la foulée de ses révélations de la veille sur Ferland Mendy, Romain Molina a décidé de s'attaquer aux nombreuses dérives du football. Dans un live suivi par des joueurs de Ligue 1, il a beaucoup déballé.

Journaliste spécialisé dans le monde du sport, Romain Molina ne s’intéresse pas vraiment aux performances sportives. Celui qui est aussi écrivain dénonce depuis longtemps les dérives dans le football. Il s’est bien souvent attaqué au marché des transferts et ses dérives, qui permettent à des intermédiaires plus ou moins loufoques de se remplir les poches sur le dos des joueurs et des clubs, qui n’ont quasiment pas le choix tant les agents ont pris une importance capitale depuis quelques années. Mais dernièrement, Romain Molina a décidé de s’attaquer à d’autres dérives encore plus graves dans le football, et notamment la toute-puissance de ses joueurs les plus prestigieux ou de ses dirigeants, qui se jouent des lois en toute impunité en raison de leur célébrité ou de leur porte-monnaie bien garni.

Romain Molina : "Regarde Patrick Poivre d'Arvor, regarde tous ces mecs comme ça. La justice à deux vitesses, quand t'as de l'argent, tu files entre les gouttes. Sinon, plein de footballeurs auraient été en prison. Dont des journalistes de L'Équipe 21." #SpaceMolina — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 19, 2021

Dans un Space sur Twitter avec Mélissa Goba, Romain Molina a profité de la récente affaire qu’il a révélée autour de Ferland Mendy et ses dérives exhibitionnistes et violentes selon lui, pour prendre la parole. Suivi par plus de 70.000 personnes en direct, dont des joueurs de football de Ligue 1, des présidents et des dirigeants, le journaliste a multiplié les révélations sur des joueurs ou dirigeants, sans forcément aller jusqu’à nommer les personnes concernées. Il a ainsi persisté au sujet de Ferland Mendy, affirmant que la fille qu’il avait frappée a été hospitalisée, mais que l’affaire a été couverte aussi bien par son club que par les médias au courant, qui n’ont pas voulu « sortir » le dossier. « Ferland Mendy a un sérieux problème avec l’alcool. Il a été pris pour conduite en état d’ivresse au Havre, avant le cas d’agression sexuelle à Lyon. Cela s’est passé en 2018, il a frappé une femme, l’a tapée du pied dans la tête pendant qu’elle était au sol, et lui a montré son sexe. Deux médias internationaux étaient au courant, mais n’ont pas sorti l’affaire, car il était ensuite au Real Madrid », a ainsi balancé Romain Molina, qui a récemment montré la copie du dépôt de plainte sur les réseaux sociaux. Une plainte retirée moins de 48 heures après les faits.

Leonardo insupportable au PSG

Merci à tous pour le soutien, vraiment.

En route pour les prochains dossiers...



Keep the faith ! — Romain Molina (@Romain_Molina) November 18, 2021

Romain Molina s’est aussi attaqué aux dirigeants de la fédération française de football, et leur inaction face aux problèmes sérieux rencontrés en interne, et a promis des révélations fracassantes à ce sujet dans un prochain live. Il a ensuite balayé de très nombreux sujets, rigolant de l’affaire Pjanic avec sa chicha, visiblement très utilisée dans le milieu pro. « 80% des joueurs fument la chicha, à une époque au PSG les mecs les prenaient même pour les déplacements, ils essayaient de les cacher. Matuidi fumait régulièrement la chicha. Ça lui réussissait plus que Benjamin Pavard, au passage », a livré un Romain Molina qui en a profité pour parler du PSG, et de l’ambiance délétère qui y règne en raison de Leonardo. « Le PSG, c'est burn-out sur burn-out. C'est la débandade en interne. Tous les gars autour de Nasser sont en train de se barrer. Et Leonardo, il est détesté. Mais le plus choquant c'est Leonardo qui claque tout sur Icardi alors que l'entraîneur n'en voulait pas. Demandez à Maldini et Ancelotti ce qu’ils pensent de Leonardo », a livré un Romain Molina qui voit la situation se dégrader sérieusement au PSG, même si ce n’est pas la première de ses préoccupations.